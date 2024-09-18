قرار مفاجئ..

أعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدربه دانييلي دي روسي، الذي تولى المهمة الموسم الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وجاءت إقالة دي روسي بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الحالي، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز بالدوري الإيطالي، حيث اكتفى بـ3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة، ليجمع 3 نقاط في المركز 16 بجدول الترتيب.

وقال روما، في بيان رسمي اليوم: "نعلن أن دانييلي دي روسي أعفي من مهامه كمدرب للفريق الأول، القرار تم اتخاذه في مصلحة الفريق، ليكون قادرًا على استئناف المسار المطلوب بسرعة، في وقت لا يزال فيه الموسم في مهده".

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وأضاف: "إلى دانييلي، الذي سيكون دائمًا في المنزل في نادي جيالوروسي، شكرا جزيلًا لم على العمل المنجز في الأشهر الأخيرة بشغف وتفانٍ".

إجمالًا، قاد دي روسي روما في 47 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 17 انتصارًا مقابل 15 تعادلًا و15 هزيمة.

وقد يعد نبأ إقالة دي روسي بمثابة فرصة لسعود عبد الحميد الذي لم يبرح مقاعد البدلاء (في مباراتين) منذ انضمامه إلى العملاق الإيطالي قادمًا من الهلال السعودي.