على عكس إنجلترا.. ديشان يوصي لاعبيه المسلمين بعدم صيام رمضان!

هل يملك التحكم في مثل هكذا أمور؟

على عكس ما حدث من قبل رابطة الدوري الإنجليزي حيال اللاعبين المسلمين وإفطارهم في شهر رمضان، يبدو أن الكرة الفرنسية غير مستعدة لتطبيق هذه الأمور.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في تقرير لها، أن مدرب الديوك ديدييه ديشان أوصى لاعبي بلاده من المسلمين بتأجيل الصوم إلى حين انتهاء مباراتي المنتخب ضد هولندا وأيرلندا في يورو 2024.

اللاعبون المسلمون في صفوف معسكر منتخب فرنسا سيؤجلون صيامهم لمدة خمسة أيام بناء على توصيات المدرب الفرنسي.

ولم يقم ديشان من قبل بإجبار لاعبيه على الإفطار في منتخب فرنسا، وأفادت تقارير بأن اللاعبين المسلمين لدى ديشان وعلى رأسهم نجولو كانتي وبول بوجبا صاما من قبل تحت إمرة المدرب الفرنسي.