على عكس المتوقع.. دفاع ريال مدريد الحالي الأفضل في التاريخ!

النادي الملكي يمر بفترة جيدة..

أرقام لم يكن ريال مدريد يحسب لها حسابًا حين كان يتلقى الأخبار حول إصابة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو مطلع الموسم الكروي الجاري، ذلك لأن الملكي مع كارلو أنشيلوتي هو الدفاع الأقوى حاليًا في الليجا.

لكن ليس هذا فحسب، بل إنه الدفاع الأقوى على الإطلاق بين كل خطوط دفاع ريال مدريد والأقل استقبالًا للأهداف عند هذه النقطة من الدوري الإسباني عبر التاريخ.

لقد تلقت كتيبة كارلو أنشيلوتي 9 أهداف فقط إلى الآن في 15 مباراة بالدوري الإسباني، وهذا رقم لم يفعله ريال مدريد طيلة تاريخه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إن هذا ينافس أقوى مواسم ريال مدريد الدفاعية، وهو موسم 2019-2020 تحت إمرة زين الدين زيدان، والذي أنهاه الملكي متلقيًا 25 هدفًا، وفي هذه النقطة ذاتها من الموسم "الجولة 15" كان ريال مدريد قد استقبل 11 هدفًا.

خط الدفاع الحالي المكون من أنطونيو روديجير ودافيد ألابا وداني كارباخال وفيرلان ميندي أثبت قوته، وقدرته على تعويض غياب إيدير ميليتاو، كما أكد كل من كيبا ولونين قدرتهما على تعويض الغياب المؤثر لتيبو كورتوا، كل هذا في ضوء خطط رائعة من الناحية الدفاعية يقودها الإيطالي كارلو أنشيلوتي.