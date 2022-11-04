على طريقته الخاصة .. راموس يودع بيكيه بالأندلسية

بيكيه قرر إنهاء المشوار

وجه النجم الإسباني لباريس سان جيرمان سيرخيو راموس رسالة خاصة لجيرارد بيكيه بعد أن قرر مدافع برشلونة الاعتزال.

بيكيه نشر رسالة مساء الخميس على شكل فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعية أعلن فيها أن لقاء برشلونة المقبل سيكون الأخير له في الملاعب.

وتوجه راموس هو الآخر لوسائل التواصل ونشر تغريدة عبر تويتر لزميله السابق في دفاعات إسبانيا كتب فيها: "جيري، سأكتب لك بالأندلسية، لقد تركت بصمتك، استمتع بحياتك!".

واستخدم لاعب بي إس جي الحالي مصطلح أندلسي شهير وهو "lo bailao" والذي يعني أن ما فعلته، سواء كان جيداً أو لا، سيبقى أثره مدى الحياة، في إشارة لمشوار بيكيه في الملاعب الحافل.

وتزامل الثنائي في صفوف "لا روخا" وكونا ثنائية قوية في خط الدفاع ساهمت في التتويج بكأس العالم وأمم أوروبا رغم التقارير التي زعمت وجود خلافات بين المدافعين بسبب الانتماء لريال مدريد وبرشلونة.