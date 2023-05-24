برشلونة يواصل عمله الجاد من أجل استعادة ليونيل ميسي..

يواصل نادي برشلونة الإسباني عمله الجاد لتحسين وضعية سلم الرواتب في الفريق الأول، وذلك في سعيه لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد.

آخر تحركات برشلونة من أجل إتمام ذلك الهدف، هو الإعلان عن رحيل جوردي ألبا الظهير الأيسر بنهاية الموسم الحالي، بعد 11 عامًا قضاها بألوان "البلوجرانا".

رحيل ألبا، الذي يعد واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في برشلونة، يعني بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك تحركات جادة من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية في النادي، لأن عقد الظهير المخضرم كان من المفترض أن ينتهي في يونيو 2024، وكان سيكلف النادي الكثير من المال دون فائدة، لأنه ليس في خطط تشافي هيرنانديز.

استدعاء الوحش!

برشلونة تمكن خلال الموسمين الماضيين من التخلص من العديد من اللاعبين الزائدين عن حاجته، والذين كانوا يكلفون خزينته الكثير من المال دون الاستفادة منهم على أرض الملعب.

أبرز اللاعبين الراحلين عن برشلونة خلال الموسم الحالي، هم البرازيلي فيليبي كوتينيو، والهولندي ممفيس ديباي، ويضاف ذلك إلى رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان.

ومع انتهاء عقد القائد سيرجيو بوسكيتس بنهاية الموسم الحالي، والإعلان عن رحيله، ثم التأكيد على رحيل جوردي ألبا، فإن برشلونة يواصل بالفعل إفساح المكان من أجل ليونيل ميسي.

وعلى ما يبدو، فإن قرار ألبا وبوسكيتس تحديدًا بعدم الاستمرار في برشلونة ليس إلا تضحية خالصة منهما في محاولة لإعادة ميسي إلى برشلونة، وجعله ينهي مسيرته بألوان "البلوجرانا" كما يتمنى.

برشلونة قرر التضحية بالثنائي المخضرم من أجل استدعاء ميسي، تمامًا كما في مسلسل الأنمي الشهير "يوجي يو"، عندما تضحي باثنين من البطاقات في جعبتك لاستدعاء بطاقة الوحش.

انتظار القرار!

ميسي لم يعلن بعد انتهاء علاقته مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، رغم أن العديد من التقارير تؤكد أن الأرجنتيني لن واصل مسيرته في "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان من جانبه متمسك بمحاولة الحفاظ على ميسي حتى اللحظة الأخيرة، رغم أن هجوم مجموعة أولتراس النادي الدائم عليه قد يكون سببًا رئيسيًا في رحيله في نهاية المطاف.

برشلونة، ومع التصريحات العديدة التي خرجت من مسؤوليه خلال الفترة الماضية بالعمل على استعادة ميسي، فإنهم بالفعل ينتظرون إعلان الأرجنتيني عن قراره النهائي.