على طريقة ميسي .. تعامل خاص من جمهور الاتحاد مع زوجة رومارينيو

أحمد رفعت
Romarinho - Igor Coronado - Ittihad - Abha 2023Al Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديالإتحادرومارينيو

زوجة رومارينيو تخطف الأنظار في مباراة الاتحاد والباطن

حرصت زوجة النجم البرازيلي رومارينيو على مؤازرة زوجها في مباراته أمام الباطن، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بتواجدها في ملعب الجوهرة المشعة.

وشارك رومارينيو أساسيًا في مباراة الاتحاد أمام الباطن، حيث نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليحافظ العميد على صدارة دوري روشن للمحترفين.

وتداولت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لزوجة رومارينيو في ملعب الجوهرة المشعة، وهي تحضر المباراة، وهي ترتدي "البشت".

واشتهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبشت، بعدما قام بارتدائه بعد تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر، حيث يحتاج لانتصار واحد فقط من أجل حسم لقب الدوري.

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