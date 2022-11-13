على طريقة مورينيو .. ريس جيمس ينتقد ساوثجيت

لاعب تشيلسي ينتقد مديره الفني في منتخب إنجلترا بسبب استبعاد إيفان توني.

انتقد اللاعب ريس جيمس نجم تشيلسي المدير الفني لمنتخب إنجلترا بسبب عدم ضم اللاعب إيفان توني نجم برينتفورد إلى صفوف الفريق الذي سيخوض منافسات كأس العالم في قطر بعد أيام.

جاء هذا في تعليق نشره اللاعب على حسابه في "إنستجرام"، وجاء انتقاده بشكل ضمني على طريقة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للبلوز.

وكان توني قد سجل ثنائية في مواجهة مساء السبت أمام نظيره مانشستر سيتي وحقق فريقه الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكتب اللاعب في تعليقه على صورة نشرها توني للاحتفال بالأداء المميز له: "لو تحدثت سأقع في ورطة"، في إشارة لعدم ضم اللاعب لقائمة منتخب إنجلترا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يفتتح مبارياته في كأس العالم أمام نظيره الإيراني يوم الإثنين القادم ثم يلعب ضد الولايات المتحدة في الـ 25 من نوفمبر وويلز في الـ 29 من الشهر نفسه.