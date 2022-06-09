على طريقة مبابي.. خيانة جديدة يتعرض لها ريال مدريد!

صدمات جديدة في قصة بقاء مبابي بباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود تفصيلة جديدة قي عملية تمديد تعاقد كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في الفترة الماضية.

وكان الجناح الدولي قد أعلن استمراره في فريق العاصمة بعد أن رفض الذهاب إلى ريال مدريد، حيث كانت الأنباء تشير إلى اقترابه من النادي الإسباني.

ويبدو أن مدريد لم يفقد مبابي وحده، فبحسب ما أوردته صجيفة "ماركا" فإن النادي الباريسي يسعى لاستقطاب المدير الرياضي لويس كامبوس الذي كان عمل مع الملكي من قبل.

لماذا تعد تلك خيانة؟

أشار التقرير إلى نقطة هامة في قصة ذهاب كامبوس إلى باريس سان جيرمان بعد تمديد مبابي لتعاقده مع الفريق الفرنسي.

وهي أن فلورنتينو بيريز كان قد كلف كامبوس بأن يقنع كيليان بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، وذلك منذ عامين.

واليوم، وبعد تلك الواقعة، يوضح التقرير أن لويس سيذهب إلى الفريق الباريسي للعمل في العاصمة الفرنسية لحسابه، وهو ما يفتح الباب حول العديد من التساؤلات التي تخص نية كامبوس وأفعاله السابقة.

ما هي علاقة كامبوس بمبابي؟

عرف لويس كامبوس مبابي وعائلته منذ أن كان الشاب يبلغ من العمر 14 عامًا، عندما "حلم" باللعب لريال مدريد يومًا ما وكان من مشجعي النادي الأبيض.

ولكن في ذلك الوقت كان مبابي في فريق الشباب في موناكو وكان كامبوس قد انضم إلى الإدارة الرياضية في الفريق الفرنسي.

توهج مبابي مع فريق موناكو كان في حضور كامبوس على رأس الإدارة الرياضية للفريق، وعلاقتهم منذ ذلك الحين مستمرة إلى الآن، ويبدو أنها لن تنتهي حيث سيتواجد لويس في فريق باريس في الفترة المقبلة.

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