على طريقة مانشستر سيتي .. مالك تشيلسي يبني إمبراطوريته بالاستحواذ على نادٍ فرنسي!

مالك تشيلسي يفتح أسواق جديدة للاستثمار

أتفق ملاك نادي تشيلسي على شراء حصة الغالبية في نادٍ فرنسي بصفقة قدرها 65 مليون جنيه إسترليني.

وافق تود بولى رئيس تشيلسي وشركاؤه على امتلاك حصة في النادي الفرنسي في إطار جهودهم لإنشاء إمبراطورية تتألف من عدة أندية، على غرار استثمارات نادي مانشستر سيتي، رجل الأعمال الأمريكي الذي أتم استحواذه على نادي تشيلسي مع شركة "كليرليك كابيتال" في مايو 2022، من التوصل إلى اتفاق لامتلاك ما يقرب من 100 في المئة من ستراسبورج.

تمتلك مجموعة مانشستر سيتي الرياضية 13 ناديًا حول العالم، مما يتيح لللاعبين الشباب الخروج على سبيل الإعارة والتطور، ويتطلع تشيلسي إلى القيام بذلك أيضًا.

صرح مارك كيلر رئيس نادي ستراسبورج لموقع النادي الرسمي: "إنه يوم مهم لنادي ستراسبورج، إنه أمر يعكس التفكير الذي قام به أصدقائي المساهمون وأنا على مدار عامين، لقد بنينا نادٍ صحي على جميع المستويات وإدارته جيدة، حتى لو لم يكن هناك طارئ مالي، كنا ندرك أننا وصلنا إلى حد سقف نموذجنا، وأنه إذا أردنا مواصلة تقدم ستراسبورج وتوجيهه إلى بُعد جديد، فعلينا أن نكون مصحوبين ببنية قوية قادرة على دعم تطورنا وطموحنا".

وأتم: "بالتالي أتطلع إلى استقبال مستثمر استراتيجي جديد، سيساعدنا على تسريع طموح النادي لبناء ستراسبورج في المستقبل".