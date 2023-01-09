على طريقة مارتينيز .. حارس تشيلسي يفشل في تشتيت انتباه ألفاريز!

فيروس إيميليانو مارتينيز ينتشر بين الحارس!

حاول كيبا أريثابالاجا حارس مرمى تشيلسي تشتيت جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي قبل تنفيذه لركلة جزاء واستخدم الحارس الإسباني أسلوب إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين للتأثير على ألفاريز، لكن في الأخير الكرة سكنت مرماه.

إيميليانو مارتينيز أصبح قدوة للحراس في الآونة الأخيرة بسبب الألعاب العقلية التي مارسها على اللاعبين في كأس العالم من أجل تشتيت انتباههم واستفزازهم قبل تسديد ركلات الجزاء والتي يبدو أنه جاءت بثمارها، حيث تُوج راقصي التانجو على حساب فرنسا بمونديال 2022 بركلات الترجيح.

فاز فريق بيب جوارديولا على تشيلسي برباعية دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي بمباراة الدور الثالث على ملعب الاتحاد، وسجل محرز هدفين بينما سجل جوليان ألفاريز من ركلة جزاء في الدقيقة 30 وفيل فودين في الدقيقة 38.

في نهاية المباراة، سُئل المهاجم الأرجنتيني عن إستراتيجية كيبا في محاولة تشتيت انتباهه قبل الركلة وأكد: "يحاول كل حارس مرمى القيام بعمله، لكنني لا أفقد تركيزي بهذه الأشياء".

مانشستر سيتي تأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منتظرًا الفائز من مواجهة آرسنال وأكسفورد يونايتد والتي تقام مساء اليوم الإثنين.