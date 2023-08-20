فيديو | على طريقة كاسياس وسارة كاربونيرو .. رئيس الاتحاد الإسباني يقبل نجمة برشلونة السابقة

المنتخب الإسباني للسيدات أصبح بطلًا للعالم لأول مرة.

تعرضت لاعبة برشلونة وأتلتيكو مدريد السابقة جينيفر هيرموسو لموقف محرج خلال مراسم تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم في أستراليا.

جاء هذا عقب أن احتضنها لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل مثير للعجب، ثم قام بتقبيلها أمام الجميع.

اللقطة أعادت للأذهان ذلك ما حدث في عام 2010 عندما توج المنتخب الإسباني للرجال بكأس العالم لأول مرة في جنوب إفريقيا.

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وقتها كان الحارس الأساسي للفريق هو إيكر كاسياس الذي ظهر في لقاء صحفي مع صديقته سارة كاربونيرو وقام بتقبيلها بحرارة أمام الجميع.

مع وجود اختلاف طفيف أن كاربونيرو وكاسياس كان الجميع يعلم أنهما يتواعدان بالفعل، على النقيض من تصرف روبياليس الذي لا تربطه علاقة معلنة مع هيرموسو.

وبعد المباراة وخلال بث مباشر على حسابها في موقع "إنستجرام"، وضمن الاحتفالات ذكرت إحدى زميلات هيرموسو القبلة فقالت اللاعبة: "نعم، لكنني لم أحبها".