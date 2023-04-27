ليس الهلال وبرشلونة.. طرف ثالث يضغط بقوة للتعاقد مع ليونيل ميسي

الدوري الأمريكي يضغط من أجل ميسي

بدأ العد التنازلي لمعرفة مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفترة القادمة، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

ولا يزال مستقبل ميسي مجهول، رغم انتشار أخبار عديدة برغبة نادي برشلونة القوية في استعادة أسطورتها من جديد، إلا أن النجم الأرجنتيني لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن فريق انتر ميامي يضغط بقوة للحصول على خدمات ميسي، وكان الدوري الأمريكي يحلم منذ فترة طويلة بانضمام النجم الأرجنتيني لهم.

وتحدث دون جرابر، مفوض رابطة الدوري الأمريكي عن فكرة ضم ميسي قائلًا: "سنعمل بجد مع انتر ميامي الراغب في ضم ميسي لنقدم له برنامجًا يسمح له بالحصول على عرض غير مسبوق في جميع أنحاء العالم ".

وأشارت الصحيفة، أن الامتياز الذي يمتلكه ديفيد بيكهام رئيس النادي يحظى بكل دعم الدوري للتعامل مع فكرة ضم ميسي بعدما رحب الأرجنتيني بمغامرة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات الاقتصادية تواجه الصفقة، لكن جرابر قال: "في أوقات أخرى كنا فعالين في إيجاد طرق ذكية لتجنيد لاعبين في أنديتنا آمل أن نتمكن من المشاركة في المناقشات والعثور على شيء ما".

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن برشلونة هو الخيار الأول لميسي على الرغم من الوضع المعقد للنادي الإسباني، إلا أن نادي انتر ميامي يحاول بقوة حتى الآن ولم يستسلم.