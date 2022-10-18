على طريقة زيدان .. بنزيما يقرر الاعتزال بقميص ريال مدريد

كريم بنزيما يؤكد عزمه على الاعتزال بقميص ريال مدريد عندما يحين وقت نهاية مسيرته مع النادي الملكي.

أكد الفرنسي كريم بنزيما قائد ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني على أنه يعتزم الاعتزال بقميص النادي الملكي.

عقد بنزيما مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، وتوجد نية لدى الطرفين لتجديد العقد حتى يونيو 2024، ويبدو أنه قد يكون التجديد الأخير في مسيرة النجم الفرنسي.

بنزيما سُئل بعد تتويجه مساء الإثنين بجائزة الكرة الذهبية عما إذا كان سيعتزل بقميص ريال مدريد، ليرد باختصار في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نعم، لا توجد هناك خيارات أخرى".

وأضاف: "بالنسبة لي كان حلمي أن أوقع مع ريال مدريد، كان لدي ثلاثة أحلام، شراء منزل لأمي، واللعب مع ريال مدريد، والفوز بالكرة الذهبية".

قرار بنزيما ربما يعيد إلى الأذهان ما فعله مثله الأعلى، زين الدين زيدان، أسطورة النادي الملكي، الذي قرر الاعتزال في 2006 بقميص ريال مدريد وهو في أوج مجده.

وجاء تصريح بنزيما لينهي التكهنات حول عودة محتملة إلى نادي ليون، حيث كان جان ميشيل أولاس رئيس النادي الفرنسي بعودة المهاجم من جديد إلى نادي طفولته.

في 2021، سُئل بنزيما عن احتمالية العودة إلى ليون فقال: "لدي عقد مع ريال مدريد، أشعر أنني بحالة جيدة الآن، بعد ذلك لا أعرف، لأنني أفكر عامًا بعد الآخر، إذا شعرت أنني بحالة جيدة سأواصل اللعب".

صحيفة "ماركا" أكدت أنه منذ توقيع بنزيما مع ريال مدريد في 2009، لم يطرق الفرنسي أبدًا باب النادي لطلب زيادة أو عقد جديد.

وفي الواقع، فإن بنزيما لم يضع أي شرط أبدًا في مفاوضاته مع ريال مدريد، ولا يكاد يكون هناك أي تغييرات فيما يقترحه النادي في العقود.

بنزيما أثناء استلام الكرة الذهبية تذكر ذهاب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى منزله في فرنسا عام 2009 للتوقيع معه.

وكشف عن حديث بيريز معه، حيث قال: "أخبرني، ستكون الأفضل في العالم، والمكان الأفضل لتحقيق ذلك هو ريال مدريد".

في تلك الزيارة، أعطى بنزيما كلمته إلى فلورنتينو بيريز بأنه سيوقع لصالح ريال مدريد، والباقي الآن من التاريخ بالفعل.