على طريقة رونالدو .. نجم مانشستر يونايتد السابق يهاجم سولشاير

خرج جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد السابق ليشن هجومًا عنيفًا على أولي جونار سولشاير مدرب "الشياطين الحمر" السابق.

شن جيسي لينجارد لاعب نادي نوتنجهام فورست هجومًا حادًا على النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد السابق، بسبب ما وصفه بـ"الوعود الكاذبة" التي قدمها لها.

لينجارد انضم إلى مانشستر يونايتد وهو في السابعة من عمره، ولعب كامل مسيرته بقميص "الشياطين الحمر"، ما عدا فترات إعارة متقطعة في برايتون، وديربي كاونتي، وأخيرًا وست هام، قبل الرحيل في صيف 2022 بصفقة انتقال حر إلى نوتنجهام فورست.

مستوى لينجارد خلال فترة الإعارة مع وست هام، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مايو من العام نفسه، كان مذهلًا، لدرجة أنه حصل على وعود باللعب بشكل منتظم عند العودة إلى مانشستر يونايتد، وهو ما لم يحدث.

وقال لينجارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لا أعرف لماذا لم ألعب، لا أعرف ما هي المشكلة، سواء كانت السياسة أو أيًا كان، لم أحصل على إجابات".

وأضاف: "أحب أن يقول لي أحدهم، هذا هو سبب عدم لعبك، أريد الاحترام لأنني لعبت هناك لفترة طويلة، لكنني لم أفهم ذلك مطلقًا".

وأكمل متحدثًا عن القيادة الفنية في الفريق بعد عودته من وست هام، سواء مع سولشاير أو رالف رانجنيك: "كانت وعودًا كاذبة، كنت أتدرب بقوة وكنت لائقًا ومستعدًا".

واختتم: "لم أفهم مطلقًا ما حدث معي، مواجهة مانشستر يونايتد ستكون مناسبة ممتعة، لكننا نريد الفوز بالمباراة، ولا أريد أن أكون عاطفيًا".

يذكر أن نوتنجهام فورست سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في ختام الجولة 17 من الدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء، وهي المباراة التي ستشهد عودة لينجارد المنتظرة إلى "أولد ترافورد".