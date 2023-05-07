على طريقة رافاييل نادال وليبرون جيمس .. فينيسيوس جونيور يستعد لمواجهة مانشستر سيتي!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Rafael Nadal, Vinicius Jr GFX Goal / Getty
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البرازيلي لا يرغب في تضييع أي وقت من أجل الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا..

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني عن الطريقة التي يعمل بها من أجل الاستشفاء سريعًا وعدم التأثر بضغط المباريات.

ريال مدريد تمكن مساء السبت من تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا 2022-23، بعد الفوز في النهائي على أوساسونا، ومع الجدول المزدحم سيضطر لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الخدمات الطبية في ريال مدريد بدأت بالفعل في العمل على استشفاء اللاعبين، لكن إلى جانب العمل في مقر النادي، طُلب من اللاعبين التعافي في منازلهم.

لهذا السبب، اختار فينيسيوس جونيور العمل مع ما يعرف بغرفة الضغط العالي، حيث نشر البرازيلي صورة له من داخلها.

غرفة الضغط العالي تتكون من قناع وجه يمنح البرازيلي القدرة على التنفس بضغط أعلى من الضغط الجوي داخل المقصورة، مما يزيد من تركيز الأكسجين في الدم.

وبهذه الطريقة، يصل الأكسجين إلى الدم بشكل أسرع ويكون وقت تعافي العضلات أسرع بكثير، مما يؤدي إلى تقليل إجهاد اللاعب.

تلك التقنية المذهلة يستخدمها بالفعل العديد من الرياضيين رفيعي المستوى ليس فقط في كرة القدم بل في رياضات أخرى، مثل الإسباني رافاييل نادال أسطورة التنس، والأمريكي ليبرون جيمس نجم كرة السلة.

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