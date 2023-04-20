على طريقة جعفر العمدة .. إشبيلية يسخر من عجز مانشستر يونايتد الأوروبي أمامه!

بلال شامة ينتصر في النهاية!

سخر نادي إشبيلية من مانشستر يونايتد بعد التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب النادي الإنجليزي، بعد الفوز بثلاثية دون رد في لقاء إياب ربع النهائي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

النادي الأندلسي استغل الصراع الدارمي الدائر بين جعفر العمدة (أحد شخصيات المسلسل الرمضاني المسمى على نفس اسم البطل) والشخصية الأخري بلال شامة، ونشر عبر الحساب الرسمي على "فيسبوك" منشور كتب فيه: يبدو أن مانشستر يونايتد سيظل يبحث عن فوزه الأول ضد إشبيلية أكثر من بحث جعفر العمدة عن بلال شامة".

مانشستر يونايتد أخفق في تحقيق أي انتصار على إشبيلية في مواجهة رسمية من قبل منذ 2018، وحتى الآن.

والتقى الفريقين منذ ذلك الوقت خمس مرات ما بين بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكانت الغلبة لأبناء مدينة الأندلس بثلاث انتصارات وتعادلين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب أولد ترافورد، ليتأهل إشبيلية بمجموع المباراتين 5/3 ويضرب موعدًا ناريًا مع يوفنتوس.