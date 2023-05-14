على طريقة إبراهيموفيتش .. حكيمي يهين فرنسا بعد طرده!

رد فعل مثير من نجم باريس سان جيرمان عقب طرده

ظهر النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهين دولة فرنسا عقب طرده في مباراة فريقه بالأمس.

وحصل حكيمي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77 من عمر مباراة باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 5-0، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لي "CANAL+ Foot” عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لحكيمي وهو يتفوه بعبارة غاضبة أثناء توجهه إلى غرفة خلع الملابس بملعب حديقة الأمراء، قائلا: "هذه هي فرنسا" تعبيرًا عن استيائه الشديد من قرار طرده.

وكان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قد فعل نفس التصرف سابقًا أثناء لاعبه مع فريق باريس سان جيرمان، في موسم 2015 عقب مباراة ضد بوردو والتي خسرها الفريق الباريسي بنتيجة 3-2.

وخرج إبراهيموفيتش عقب المباراة غاضبًا من حكم المباراة، وقال أمام الكاميرات: "ألعب كرة القدم منذ 15 عامًا ولم أر مثل هذا الحكم السيئ في هذا البلد القذر هذا البلد لا يستحق باريس ولا ينبغي أن يكون النادي هنا نحن أفضل كثيرًا من اللعب في هذا البلد".