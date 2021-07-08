على طريقة إريكسن.. أزمة قلبية في التدريبات لنجم آخر من الدوري الإيطالي

واقعة مؤسفة للغاية..

سقط خوما باباكار مغشيًا عليه خلال تدريبات فريقه ألانيا سبور التركي، إثر إصابته بما أسمته التقارير فيما بعد "تشنج قلبي".

المهاجم المملوك لساسوولو الإيطالي والمعار إلى ألانيا شعر بتوعك خلال التدريبات يوم الخميس، ثم انهار على أرض الملعب.

على الفور تدخل الجهاز الطبي للنادي التركي وتم إسعافه بصورة عاجلة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية في تركيا، فإن باباكار ليس في خطر وحالته مستقرة بعد ما يعتقد أنه "تشنج قلبي".

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وأعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الأذهان إلى واقعة سقوط كريستيان إريكسن في يورو 2020 بعد تعرضه لأزمة قلبية.

لحسن الحظ، تم إسعاف باباكار بنجاح، والأمر نفسه لإريكسن، ولكن لا يظل من المجهول إذا ما كان الثنائي سيستمر في مزاولة كرة القدم أم لا.

باباكار أحد المهاجمين البارزين في كرة القدم الإيطالية، فالسنغالي الدولي لعب 166 مباراة بالسيري آ سجل خلالها 39 هدفًا.

وارتدى باباكار قميص فيورنتينا وبادوفا ومودينا وساسوولو وليتشي، قبل الانتقال إلى ألانيا سبور في عام 2020.