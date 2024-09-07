ماذا يحدث؟

يرغب تود بويلي رئيس تشيلسي في بيع أسهمه بالنادي اللندني، بسبب خلافات مع المالكين الآخرين.

وتمتلك شركة الاستثمار "كليرليك كابيتال"، لرجل الأعمال بهداد إقبالي 61.54% من أسهم تشيلسي، مقابل 38.46% يتقاسمها "تود بويلي ومارك والتر وهانزيورج فيس".

وقال مات لو، الصحفي في "تليجراف"، إن بويلي يعتقد أن علاقته مع كليرليك وصلت إلى نقطة الانهيار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "الوضع يُقال إنه غير قابل للاستمرار، مالكو النادي يرغبون في شراء حصة بعضهم البعض، تشيلسي على شفا حرب أهلية".

وأنفق النادي الإنجليزي أموالًا طائلة في أسواق الانتقالات، منذ آلت ملكيته إلى بويلي وشركائه، لكنها لم تؤدي لنتائج جيدة، إذ لم يتجاوز المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.