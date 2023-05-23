على رأسهم صاحب أزمة فينيسيوس .. الاتحاد الإسباني يقيل ستة حكام!

قرارات رادعة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم في محاولة لاحتواء أزمة فينيسيوس جونيور..

بدأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الفنية للحكام في إسبانيا بتحركات جادة بعد الأزمة التي حدثت يوم الأحد الماضي في مباراة فالنسيا وريال مدريد التي أقيمت على ملعب "ميستايا" في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23، والتي كان البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم النادي الملكي محور أحداثها.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الاتحاد الإسباني واللجنة الفنية للحكام اتخذا أول قرار كبير بعد الأزمة، وذلك بإقالة ناتشو إيجليسياس فيلانويفا حكم تقنية الفيديو المساعد في المباراة بأثر فوري، وإلى جانبه، تم استبعاد خمسة حكام آخرين من إدارة تقنية "VAR" في الموسم المقبل.

وجاء قرار إقالة فيلانويفا، وحسب تأكيد الصحيفة الإسبانية بسبب قيامه بقطع الصورة التي أرسلها إلى حكم الساحة ريكاردو دي بورجوس في اللعبة التي أدت إلى فينيسيوس في الدقيقة 90+7، حيث تم إرسال مقطع يشير إلى ضربة البرازيلي إلى وجه هوجو دورو لاعب فالنسيا، وليس التسلسل الكامل للأحداث.

هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن حكم تقنية الفيديو المساعد قد قام بتشويه بعض صور المباراة وهذا هو سبب إعفائه من مهامه.

وبعيدًا عن إيجليسياس فيلانويفا، فإن سبب عدم استمرار باقي حكام تقنية الفيديو، هو أن اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني تعتبر تغيير وتطور استخدام الأداة أمرًا ضروريًا.

ريال مدريد، في بيانه الثاني بشأن أزمة فينيسيوس جونيور، طلب قرارات حازمة بشأن تشغيل حكم الفيديو المساعد ولم يرغب الاتحاد في إضاعة الوقت بمجرد التحقيق في ما حدث في غرفة "VAR" والصور التي تم إرسالها إلى الحكام ريكاردو دي بورجوس.

فيما يعتبر الاتحاد أن دي بورجوس لم يرتكب أي خطأ في تطبيق الخطوات الخاصة بتطبيق بروتوكول العنصرية، أو في قرار طرد فينيسيوس الذي تم اتخاذه بناءً على الصور التي تم إرسالها إليه.