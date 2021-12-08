على رأسها النني.. نيوكاسل يحدد أهدافًا جديدة "أرخص" في يناير

يراقب نادي نيوكاسل الإنجليزي وضعه الرياضي المعقد بحذر شديد، ويدرس النادي خياراته في سوق الانتقالات على أمل التعاقد مع لاعبين في يناير المقبل لدعم قائمة الفريق، يأتي على رأسهم المصري محمد النني لاعب آرسنال.

ومنذ استحواذ التحالف بقيادة صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل في أكتوبر الماضي، وارتبط النادي بعدد كبير من اللاعبين المميزين، بالإضافة إلى محاولة التعاقد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وارتبط نيوكاسل مؤخرًا بالتعاقد مع توني كروس، ودوني فان دي بيك، ولوكا مودريتش، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

لكن الآن، تؤكد صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نيوكاسل يراقب خمسة أسماء جديدة، على رأسها المصري محمد النني لاعب وسط نادي آرسنال.

الأسماء الجديدة حسب الصحيفة الإنجليزية بعيدة كل البعد عن تلك الصفقات البراقة التي تم تحديدها في البداية لتدعيم الفريق، وبقيم مالية أقل كثيرًا مما كان متوقعًا.

اللاعبون الجدد على رادار نيوكاسل إلى جانب النني هم لويد كيلي لاعب بورنموث، وجو رودون لاعب توتنهام، سفين بوتمان لاعب ليل، وماتياس جينتر نجم بوروسيا مونشنجلادباخ.

ورغم بعض الأصوات التي تؤكد أن نيوكاسل يمكن أن ينفق بين 200 إلى 300 مليون يورو في يناير المقبل، إلا أن الثروة الهائلة للنادي حاليًا قد لا تقنع النجوم دون وجود مشروع رياضي حقيقي.

ويملك نيوكاسل 10 نقاط فقط بعد مرور 15 جولة من الدوري الإنجليزي يحتل بها المركز قبل الأخير، وعلى بعد ثلاث نقاط من مناطق البقاء.

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