يسير على خطى والده.. سر احتفال لامين يامال بالرقم 304!

يسير على خطى والده..

كشف تقرير صحفي إسباني سر احتفال لامين يامال بالرقم 304 عندما سجل هدفًا مع المنتخب الإسباني في شباك فرنسا بنصف نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024.

وساهم يامال الذي أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو، في تأهل إسبانيا إلى المباراة النهائية، حيث تضرب موعدًا مع إنجلترا مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الرقم 304 هو الرمز البريدي لروكافوندا، المنطقة الكتالونية المتواضعة التي نشأ فيها صاحب الـ17 عامًا.

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ويحاول يامال، الذي ولد لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، تسليط الضوء على هذه المنطقة التي يقطنها عدد كبير من السكان المهاجرين ذات دخل متواضع، مقارنة بالأحياء الأخرى الأكثر ثراءً.

واعتاد يامال على الاحتفال بالرقم 304 بيديه منذ فترة تواجده في أكاديمية برشلونة، كما أنه طبع الرقم على حذائه، بجانب أعلام بلدان والديه (المغرب وغينيا الاستوائية.

وأوضحت الصحيفة أن والد يامال يروّج أيضًا للرقم 304، كما يستخدمه ضمن اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي.