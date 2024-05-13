على خطى كورتوا.. ريال مدريد يخطف حارس أتلتيكو!

ريال مدريد يخطف حارس أتلتيكو مدريد...

نجح ريال مدريد، في حسم صفقة سيرجيو ميستري، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الشاب، خلال الفترة الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة " ريليفو" الإسبانية، فإن ميستوري حارس يتمتع بموهبة كبيرة جدًا، في سن صغيرة مع طول قامة يساعده على التألق في الملاعب، ولكنه عانى هذا الموسم من قلة المشاركات مع الروخي بلانكوس.

ووفقًا لتقرير الشبكة الإسبانية، فإن الحارس صاحب الـ 19 عامًا، لم يشارك هذا الموسم مع فريق الرديف في أتلتيكو مدريد، بالرغم من أنه ظهر في قائمة الفريق الأول خلال نوفمبر الماضي أمام لاس بالماس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمكن ريال مدريد، من حسم الصفقة لصالحه بشكل مجاني، إذ ينتهي عقد ميستوري مع الروخي بلانكوس في شهر يونيو القادم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز لصالحه هذا الموسم، للمرة الـ 36 في تاريخه، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع من سلم الترتيب.