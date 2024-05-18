"على الهواء" .. بغداد بونجاح يعلن اقترابه من دوري روشن السعودي!

الهداف التاريخي للسد القطري يطرق أبواب الدوري السعودي..

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أعلن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، هداف فريق الكرة بنادي السد القطري، عن اقترابه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وقاد بونجاح فريقه السد، إلى نهائي كأس أمير قطر، بعد الفوز على الدحيل بنتيجة (1-0)، في مباراة نصف النهائي التي شهدت قيام الجماهير السداوية بالتحية لهدافها التاريخي في الدقيقة 11، بعد إعلانه بالرحيل عن الزعيم القطري بعد نهاية الموسم.

وقال بونجاح، عبر فضائية بي إن سبورتس، "للحين ما قررت، هناك مخالصة مالية بعد نهائي كأس الأمير"، فيما أجاب هداف السد عن وجهته القادمة، بقوله "الدوري السعودي".

وعقب المباراة، أكد الهداف الجزائري أنه يمتلك ذكريات جميلة مع نادي السد، منذ احترافه في الدوري القطري، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، قائلًا إنه لم يشعر بالغربة منذ تواجده مع الزعيم السداوي، مضيفًا أنه يمتلك علاقة خاصة مع جماهير السد، ولن يتنازل عن لقب أغلى الكؤوس، وأنه خاض نهائي الكأس في أول مواسمه، وسيخوض النهائي في موسمه الأخير مع الزعيم.

وانتقل بغداد بونجاح إلى السد في 2015، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وخاض الجزائري 228 مباراة بقميص الزعيم القطري، سجل خلالها 201 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة.

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وربطت تقارير، مهاجم السد باقترابه من الانتقال إلى صفوف الشباب، في الصيف المقبل، بعدما تقدمت إدارة النادي العاصمي بعرض للتعاقد مع المهاجم الجزائري لمدة عامين، مقابل 6 ملايين يورو في الموسم.

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