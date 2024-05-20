Mario Balotelli Adana DemirsporGetty Images
معتز الجمال

على الهواء مباشرة.. بالوتيلي على أعتاب نادٍ جديد برسالة من أجويرو!

انتقالاتسيرجيو أجويرو

صرّح الإيطالي ماريو بالوتيلي، نجم مانشستر سيتي السابق، بأنه "يحلم بارتداء قميص بوكا جونيورز الأرجنتيني".

وجاءت تصريحات بالوتيلي، في مقابلة مع سيرخيو أجويرو على "Star+"، أثناء تغطية تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب صاحب الـ33 عامًا 16 مباراة مع أضنة دمير سبور التركي هذا الموسم، وسجل 7 أهداف، علمًا بأن عقده ينتهي الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بالوتيلي: "ليست هذه المرة الأولى التي أقول فيها إنني أحلم باللعب في بوكا، فهذا الفريق لطالما أحببته".

ورد أجويرو: "بالطبع، أخبرتني أنك تريد الذهاب إلى بوكا عندما كنا في سيتي بسبب مارادونا وريكيلمي وتيفيز".

وأثناء اللقاء، بعث أجويرو إلى خوان رومان ريكيلمي، رئيس بوكا جونيورز، قائلًا: "رومي، أنا هنا أشاهد سيتي الذي على وشك الفوز بالبطولة، أنا مع ماريو بالوتيلي وأخبرك أن حلمه هو اللعب لبوكا، لذلك الآن كل شيء لك، في يونيو هو حر".

إعلان

اختيارات المحررين