صرّح الإيطالي ماريو بالوتيلي، نجم مانشستر سيتي السابق، بأنه "يحلم بارتداء قميص بوكا جونيورز الأرجنتيني".

وجاءت تصريحات بالوتيلي، في مقابلة مع سيرخيو أجويرو على "Star+"، أثناء تغطية تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب صاحب الـ33 عامًا 16 مباراة مع أضنة دمير سبور التركي هذا الموسم، وسجل 7 أهداف، علمًا بأن عقده ينتهي الصيف المقبل.

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وقال بالوتيلي: "ليست هذه المرة الأولى التي أقول فيها إنني أحلم باللعب في بوكا، فهذا الفريق لطالما أحببته".

ورد أجويرو: "بالطبع، أخبرتني أنك تريد الذهاب إلى بوكا عندما كنا في سيتي بسبب مارادونا وريكيلمي وتيفيز".

وأثناء اللقاء، بعث أجويرو إلى خوان رومان ريكيلمي، رئيس بوكا جونيورز، قائلًا: "رومي، أنا هنا أشاهد سيتي الذي على وشك الفوز بالبطولة، أنا مع ماريو بالوتيلي وأخبرك أن حلمه هو اللعب لبوكا، لذلك الآن كل شيء لك، في يونيو هو حر".