فيديو | على الطائر .. عمر السومة يسجل هدفًا ولا أروع مع العربي أمام أم صلال

مهما قالوا عنه السن أثر عليه، يأتيهم الرد من السوري عمر السومة؛ مهاجم العربي القطري، بأفضل طريقة.
العقيد شارك أمس الإثنين، في فوز فريقه أمام أم صلال بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ18 من دوري نجوم قطر.
الثنائية جاءت بتوقيع السومة، إذ أحرز الهدف الأول في الدقيقة 32 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما كان الهدف الثاني هو محل الإعجاب والإشادة..
في الدقيقة 75 من عمر المباراة، أُرسلت عرضية هوائية من الجهة اليمنى للسومة الموجود داخل منطقة جزاء أم صلال، ليقوم بتسديدة الكرة مباشرة "على الطائر" في الشباك بنجاح.
بهذه الثنائية، يحتل العقيد المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا، مبتعدًا عن الصدارة بفارق هدف وحيد.
أما العربي فيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الصدارة، التي يحتلها الدحيل، لكن الأخير لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.
جدير بالذكر أن السومة يقضي الموسم الحالي في العربي على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي.
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