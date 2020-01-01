على البليهي يطلب ضعف راتبه من إدارة الهلال والمفاوضات تتوقف

كانت تقارير قد أكدت رفض، قلب دفاع نادي الهلال، عرض مجلس الإدارة الأول، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم

يتواصل غموض موقف اللاعب الدولي السعودي علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي من البقاء أو الرحيل عن صفوف الزعيم خلال الفترة المُقبلة.

ويدخل البليهي الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع نادي الهلال، مما يحق له التوقيع لأي نادٍ، في ظل عدم توصل الإدارة إلى اتفاق معه.

تقارير مقربة من الزعيم قالت أن اللاعب طلب رفع أجره السنوي المالي إلى الضعف من عقده الاحترافي الحالي، وهو ما تم رفضه من قبل إدارة نادي الهلال.

وعلى أثر هذا الأمر توقفت المفاوضات عند هذا الحد بين اللاعب ووكيل أعماله وإدارة نادي الهلال، حتى أصبح الأمر مُعلقاً حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب طلب من وكيل أعماله تلقي العروض من الأندية الأخرى بعد دخول الفترة الحرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليختار ما يناسبه منها في حال لم يحسم تجديده عقده الحالي.

علي البليهي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع الزعيم السعودي، وهو يعد من أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الهلال يسعى لتدعيم الدفاع خلال الفترة الحالية، بجوار البليهي، حيث من المفترض أن يقوم النادي بفتح مفاوضات التجديد خلال الأيام الجارية.