بعلم ودون كلمات.. أليخاندرو جارناتشو يكشف المنتخب الذي سيمثله

أليخاندرو جارناتشو يرسل رسالة عن المنتخب الذي سيمثله

أرسل الشاب أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، رسالة بسيطة بـ "علم" ربما كشف فيها عن البلد الذي اختاره لتمثيل منتخبهم وهو منتخب بلاده الأم "الأرجنتين" بطلة العالم 2022.

واحتفل الجناح الشاب، 18 سنة، بتتويج مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو" أمس الأحد، بعلم الأرجنتين.

الأمر بدا وكأنه رسالة عن المنتخب الذي اختار أليخاندرو تمثيله، وسط تكهنات عن إمكانية تمثيله لمنتخب إسبانيا البلد التي ولد بها وظهر بقميص منتخبها تحت 18 سنة في 3 مباريات.

لكن الأرجنتين استدعت أليخاندرو بعدها وشارك مع منتخبها تحت 20 سنة في 4 مباريات.

وتحاول البلدان إقناع جارناتشو بتمثيل منتخبها الأول مع المستوى المتميز الذي يقدمه مع ناديه مانشستر يونايتد. احتفال النجم الشاب بعلم الأرجنتين ربما يُنهي الجدل عن المنتخب الذي سيمثله، لكن أيضًا كل الاحتمالات واردة حتى الآن؛ بما إنه لم يلعب أي لقاء رسمي مع أي من المنتخبين سواء إسبانيا أو الأرجنتين.