"علمت أنه سيسجل بسبب شعره" .. فيرنانديش يوضح سبب هدف مارسيال

مانشستر يونايتد فاز بهدفين نظيفين على وولفرهامبتون.

أكد برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد أنه كان لديه شعورًا أن زميله أنطوني مارسيال سيقوم بالتسجيل في شباك وولفرهامبتون.

وقال فيرنانديش: "الأمر كان عبارة عن مسألة وقت، علمت أن مارسيال سيقوم بالتسجيل اليوم، لأنه قام بقص شعره عند الحلاق الخاص بنا".

وأضاف: "كل مرة يقوم فيها بقص شعره يقوم بالتسجيل، الآن سأقوم بالاتصال بمصفف الشعر قبل كل مباراة".

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على حساب وولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

ورفع الشياطين الحمر من رصيدهم إلى 66 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة، ليقتربوا خطوة جديدة من حسم تأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا.