علامة تدل على اقتراب رحيله؟ الكشف عن سبب تصرف محمد صلاح الغريب قبل مواجهة توتنهام

شاهد ما فعله صلاح قبل مواجهة توتنهام

على الرغم من انتهاء أزمة النجم محمد صلاح مع مدربه الألماني يورجن كلوب، كما أعلن الأخير، إلا أن اللاعب المصري أثار الجدل بتصرف غريب قبل مواجهة توتنهام بيوم واحد.

وكان صلاح قد دخل في مشاجرة مع يورجن كلوب أمام الجميع في مباراة الفريق الأخيرة أمام وست هام يونايتد أثناء دخوله كبديل.

والتقط أحد المشجعين الذين تواجدوا في محيط ملعب أنفيلد أمس السبت قبل مواجهة ليفربول ضد توتنهام، محمد صلاح وهو يسير إلى مدخل اللاعبين، حيث قام بتوجيه إشارة إلى الجماهير أثارت بعض الشكوك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح موقع "thisisanfield" أن صلاح كان يتبع نفس الروتين الذي يتبعه جميع اللاعبين في اليوم السابق للمباريات التي ستقام على ملعب أنفيلد، حيث يقيم الفريق في فندق تيتانيك في المدينة بالليلة السابقة للمباراة، ولذلك يترك اللاعبين سيارتهم في أنفيلد ويتجهون إلى الفندق.

وهذا الأمر يسمح للاعبين بعد ذلك بالقيادة مباشرة إلى المنزل من الملعب بعد المباريات، دون أن ينظم نادي ليفربول النقل إلى مكان آخر، وأن تحرك النجم المصري وتلويحه للمشجعين أمر عادي جدًا.