بعد الصورة المثيرة للتساؤلات .. الكشف عن طبيعة علاقة فينيسيوس بجيني هيرموسو

صورة نشرتها اللاعبة الإسبانية انتشرت كالنار في الهشيم..

في ليلة تتويج فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد، بجائزة "ذا بيست"، خطفت اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو الأنظار باحتفالها بهذه المناسبة، لتثير الكثير من التساؤلات.

البرازيلي حصد جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024، في الحفل الذي أقيم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية "الدوحة"، أول أمس الثلاثاء.

وعقب هذا الحدث، نشرت اللاعبة الإسبانية صورة لها رفقة فيني عبر حسابها على "إنستجرام"، تظهر خلالها حاملة قميص البرازيلي مع ريال مدريد، فيما يحمل الأخير قميصها مع منتخب إسبانيا الذي قادته للتتويج بطلًا لكأس العالم 2023.

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وعلقت هيرموسو على الصورة بكلمة واحدة: "الصديق"، فيما رد عليها نجم الميرينجي ببعض الرموز التعبيرية كـ"القلب الأحمر" مع إشارة الإمتنان.

ومع كثرة التساؤلات حول العلاقة التي تربط بين الثنائي، أوضحت شبكة "ريليفو" أن علاقة صداقة ربطت فيني بجيني قبل كأس العالم للسيدات 2023 بكثير.

وأشارت "ريليفو" إلى أن علاقتهما بدأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة كل منهما الآخر مع بعض التعليقات على منشورات مختلفة، حتى تطور الأمر إلى مقابلات من وقت لآخر ومكالمات هاتفية، لكن جميعها في إطار الصداقة فقط.

وتتشابه حياة الثنائي إلى حد ما؛ ففي وقت يحارب به فينيسيوس العنصرية التي يتعرض لها في مختلف الملاعب، عانت جيني كثيرًا بعد كأس العالم 2023 على إثر القبلة "غير المرغوب بها" من قبل لويس روبياليس؛ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، إذ اختار الاحتفال بالتتويج بالحدث العالمي بقبلة مفاجئة للاعبة، ما عرضه للمحاكمة.