صلاح: تحدثت مع كلوب في الثلاثة أشهر الماضية أكثر مما فعلت وقتما كان مدربًا لليفربول!

صلاح يكشف عن طبيعة علاقته مع كلوب في الوقت الحالي...

شدد محمد صلاح، نجم ليفربول، على استمرار التواصل بينه وبين مدربه السابق يورجن كلوب، بل وازداد الأمر، بعد رحيل المدرب الألماني من صفوف الريدز.

واستمر الثنائي في العمل معًا لمدة سبع سنوات، منذ وصول محمد صلاح إلى ليفربول، قبل أن يرحل كلوب في نهاية الموسم الماضي.

وقال صلاح في تصريحات أثناء حواره مع شبكة "سكاي سبورتس": "نتواصل من حين إلى آخر، لقد تواصلنا برسائل نصية خلال الأشهر الماضية، أكثر مما فعلنا لسبع سنوات، عندما كان مدربًا في ليفربول".

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وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى توتر العلاقة بين صلاح، وكلوب في الفترة الأخيرة للمدرب الألماني داخل صفوف الريدز، خاصة بعد خروج الفرعون المصري، منفعلًا من إحدى مباريات الموسم الماضي، ورفضه مصافحة مدربه.

جدير بالذكر أن صلاح، يستعد مع ليفربول، لاستضافة مانشستر يونايتد، مساء الأحد القادم في قمة مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد معقل الريدز.