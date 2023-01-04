نهاية الرحلة .. ما أسباب انفصال مينديش عن كريستيانو رونالدو؟

بعد تعاون دام لسنوات بين الثنائي، يبدو أن العلاقة بين كريستيانو رونالدو وجورج مينديش قد انتهت إلى غير رجعة.

انتهت العلاقة بين بين كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي ووكيل أعماله التاريخي جورج مينديش إلى غير رجعة، بعد توتر شاب علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وحسب المعلومات من صحيفة 'Publico' البرتغالية، والتي أكدتها كذلك صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مينديش لن يمثل كريستيانو رونالدو مرة أخرى بعد فترة طويلة من العمل معًا، ويبدو أنهما انفصلا في شهر نوفمبر الماضي.

التقارير أشارت إلى أن التوتر زاد بين الثنائي بعد الدعوى القضائية التي أقامها المهاجم مع مانشستر يونايتد على قرار إيقافه، وذلك قبل فسخ العقد بين اللاعب والنادي بالتراضي قبل انطلاق مونديال قطر.

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Shahid

العلاقة بين رونالدو ومينديش تعود إلى بدايات "صاروخ ماديرا" مع كرة القدم، عندما كان في صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وكان وكيل الأعمال الشهير هو المشرف الأول على خطوات رونالدو وانتقالاته بين الأندية.

ومع ذلك، فقد بدأت المشاكل بين رونالدو ومينديش عندما كان في صفوف يوفنتوس الإيطالي إبان رغبة اللاعب في الرحيل عن "السيدة العجوز"، والانتقال إلى أحد الأندية الكبرى من أجل حلم الاستمرار على أعلى مستوى تنافسي ممكن.

الصحيفة البرتغالية تحدثت عن أن رونالدو كان له الكثير من التصرفات السيئة منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، والتي لم يتم الإفصاح عنها لوسائل الإعلام، وأن النادي اشتكى إلى مينديش أكثر من مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثل رونالدو الحالي هو مواطنه ريكاردو ريجوف، حيث كان هو الشخص الذي رافق اللاعب في رحلته إلى السعودية لتوقيع العقود مع نادي النصر.

Shahid