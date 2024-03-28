علاقة بدأت برهان .. الكشف عن هوية صاحبة "قبلة إندريك" في سانتياجو برنابيو!

تصف نفسها بـ"شغوفة يسوع" على إنستجرام

خطف النجم الشاب إندريك الأنظار في ظهوره الأول مع منتخب البرازيل على ملعب سانتياجو برنابيو، ولكن هناك لقطة ربما تفوقت على ما فعله على أرض الملعب.

صاحبة اللقطة هي جابرييلي ميراندا، الفتاة التي شوهدت وهي تقوم بتقبيل إندريك في المدرجات احتفالًا ببدايته المميزة، وتسجيله في شباك إسبانيا بالمواجهة التي أقيمت يوم 26 مارس الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3/3.

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على قصة ارتباطهما، حيث قالت إن جابرييلي هي عارضة أزياء من أصل برازيلي، تبلغ من العمر 20 سنة وتشجع بالميراس، وما لا يعرفه الكثير من الناس، هو أن علاقتها بإندريك بدأت برهان.

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وقالت صديقة نجم ريال مدريد القادم في تصريحات سابقة:"عندما رأيت إندريك لأول مرة لم أكن أعلم أنه لاعب، كنت في مركز تسوق وحدي، نظرت إليه وقلت لنفسي "يا له من رجل رائع"، كان له مظهر جذاب وشخصية مغرية، رأيت أنه رجل حياتي ومستقبلي".

وأضاف:"شاهدته في جلسة أسئلة وأجوبة عبر حسابه على إنستجرام واكتشفت أنه يلعب في بالميراس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاثنان خلال تناولهما العشاء معًا أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم بين كويابا وبوتافوجو، قالت له ميراندا إنهما سيتواعدان لو فاز كويابا، وبالفعل هذا ما حدث لتتطور علاقتهما.

ومن المقرر أن تنتقل الفتاة المعروفة بالتزامها الديني، حيث تصف نفسها بـ"شغوفة بيسوع" على إنستجرام، من أجل العيش مع إندريك في رحلته القادمة مع ريال مدريد، حيث من المقرر أن يلعب اللاعب بشكل رسمي بصفوف الميرينجي بدءًا من الموسم القادم.