عكس قائده ومدربه .. دومفريس يخرج برد مفاجىء عن ركلة جزاء إنجلترا!

وجهة نظر مختلفة تمامًا

عكس التيار تمامًا، خرج دينزيل دومفريس مدافع المنتخب الهولندي، للاعتذار عن ركلة الجزاء التي تسبب فيها أمام إنجلترا في يورو 2024.

الأمور كانت تسير على ما يُرام لمنتخب الطواحين بهدف سجله تشافي سيمونس في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، قبل أن يحرز هاري كين التعادل للأسود الثلاثة بالدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها دومفريس، بينما قتل أولي واتكينز المباراة لصالح فريقه بهدف الحسم في الدقيقة 91، ليصعد رجال المدرب جاريث ساوثجيت إلى نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي.

مدافع إنتر قال في تصريحات لشبكة "NOS":"الخسارة بهذه الطريقة تجعل الأمور أسوأ بشكل كبير، أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز لو استمرت المباراة لشوطين إضافيين، كان لدي هذا الشعور على مدار الشوط الثاني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ركلة الجزاء؟ أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، حاولت التصدي للكرة واصطدمت بكين وكان هناك احتكاك، لكني لم أفعل ذلك عن قصد".

ويأتي حديث دومفريس عكس ما قاله رونالد كومان مدرب هولندا، بأن ركلة الجزاء غير صحيحة، كما اتهم تقنية الفيديو بتدمير كرة القدم بسبب احتساب هذه اللعبة لصالح الأسود الثلاثة.

وانضم له أيضًا فيرجيل فان دايك قائد الطواحين، والذي طالب الحكم فيليكس تسفاير بشرح هذه اللعبة وتفسير قراره، كما انتقد خروجه سريعًا من أرض الملعب بعد إطلاقه لصافرة النهاية.