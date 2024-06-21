عكس رونالدو تمامًا .. ميسي يرد بـ"طريقته" على إنجازه التاريخي في الكوبا!

رقم جديد يُضاف إلى رصيد النجم الأرجنتيني

عكس كريستيانو رونالدو تمامًا، قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي السير في اتجاه مختلف، بعد استمراره في تحطيم الأرقام القياسية بإنجاز جديد في كوبا أمريكا.

بعد ظهوره في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا 2024 أمام كندا، أصبح ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة، كما يعتبر هو أول أرجنتيني يشارك في سبع بطولات كوبا.

رونالدو الذي يلعب حاليًا في النصر السعودي عندما سُئل عن مواصلته في صناعة التاريخ وعمره 39 سنة قال:"أنا لا أتبع الأرقام القياسية، هي التي تتبعني".

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ولكن ميسي قال بعد الفوز على كندا 2/0 في افتتاح الكوبا:"سعيد لأنني قادر على الاستمرار هنا، وأن أتمكن من المشاركة في مسابقة رسمية أخرى مع المنتخب الوطني".

وأضاف:"أقول دائمًا إنني لست الشخص الذي يركز على هذا النوع من الأرقام القياسية، أو أي أرقام أخرى، أنا ببساطة أستمتع بكوبا أمريكا، وهدفي هو محاولة تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة".

وعن الفوز على كندا:"الانتصار يمنحنا المزيد من راحة البال، إنها مجموعة صعبة، والآن سيكون علينا مواجهة تشيلي، وهي مباراة ستكون في غاية الصعوبة".

جدير بالذكر أن ميسي الذي حصل على كأس العالم مع الأرجنتين في قطر 2022، نجح في تسجيل 108 هدفًا في 183 مباراة لعبها مع منتخب بلاده.