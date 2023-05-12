عكس رغبة تشافي.. برشلونة يجبر مدربه على صفقة من الدوري الإنجليزي!

أحمد مجديأحمد مجدي
Xavi Barcelona 2022-23Getty Images
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةWolverhampton Res.تشافيروبين نيفيش

هل يمكن أن تتم؟

لا يبدو المدرب تشافي هيرنانديز راغبًا في ضم لاعب وولفرهامبتون وخط وسطه البرتغالي روبين نيفيش، بالرغم من أن الصفقة تبدو قريبة نظرًا لأن وكيله هو خورخي مينديش.

تشافي يرى أن هناك بعض اللاعبين الذين يمثلون أولوية عن نيفيش، بالتحديد مارتين زوبيمندي من ريال سوسييداد، وسفيان أمرابط من فيورنتينا.

لكن وجود مينديش وعلاقته الطيبة ببرشلونة قد تحسم الصفقة وفقًا لشبكة "إي إس بي إن" التي تؤكد أيضًا أن تشافي ليس راغبًا في إتمام الصفقة.

الصفقة ستكون مثالية لخزائن برشلونة ومينديش يعرف كيف يلعب مع جوان لابورتا بورقة قواعد اللعب المالي النظيف التي تحجم سلوكيات برشلونة في الميركاتو.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

639099 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
639099 الأصوات

اختيارات المحررين