"أنقذنا في العديد من المناسبات"

يتواصل الجدل بشأن مصير مدافع برشلونة رونالد أراوخو، في ظل الأزمة المالية للنادي الكتالوني، بعدما أبدى بايرن ميونخ اهتمامًا بضمه.

ويتراوح سعر أراوخو بين 80 و100 مليون يورو، بينما يحتاج برشلونة إلى عملية بيع كبيرة واحدة على الأقل، من أجل مراعاة قانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن "بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة يعتقدون أن أداء اللاعب قد انخفض، ويبدو أبطأ ويتدخل بشكل أقل ويرتكب أخطاء أكثر مما كان عليه في المواسم السابقة".

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وأوضحت أن "أحد الأرقام التي تم تسليط الضوء عليها كعلامة على ذلك، هو حقيقة أن لدى أراوخو 8 بطاقات صفراء في 31 مباراة، مقارنة بـ7 فقط في 43 مباراة الموسم الماضي".

ولفتت إلى أنه "لا يزال المدافع المفضل بالنسبة لتشافي هيرنانديز، وسيواصل البدء به جنبًا إلى جنب مع باو كوبارسي"، رغم أخطائه الكبيرة مؤخرًا ضد باريس سان جيرمان وفالنسيا، والتي رد عليها تشافي: "رونالد أنقذنا في العديد من المناسبات".

وختمت: "بصرف النظر عما إذا كانوا يعتقدون أن أداءه قد انخفض أم لا، يبدو أن برشلونة قد يجبر على هذه المسألة، حيث يبدو أراوخو أحد النجوم القلائل المنفتحين على الانتقال، رغم التصريحات العلنية بأنه سعيد في برشلونة".