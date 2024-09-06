موعد الحسم.. برشلونة لم يرفع الراية البيضاء في صفقة نيكو ويليامز!

الجناح الإسباني مطمع النادي الكتالوني في كل أسواق الانتقالات

رغم الإحباط الذي أصاب برشلونة بشأن عدم انتقال نيكو ويليامز إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المنتهي، إلا أن النادي الكتالوني لم يرفع الراية البيضاء بشأن هذه الصفقة بعد.

صحيفة "سبورت" المقربة للنادي الكتالوني تشير إلى أن الإستراتيجية المعتمدة بشأن نيكو ويليامز في برشلونة، هي إستراتيجية طويلة الأمد، بمعنى أن خطة الانتقال تتضمن بقاء نيكو في بيلباو الموسم الجاري، ويتركه الموسم المقبل مقابل 60 مليون يورو، وينعم برشلونة بالوقت الكافي لتدبير نفقات هذه الصفقة.

رغم أن الإستراتيجية تسير قدمًا بعدم انتقال نيكو الصيف الجاري إلى أي نادٍ، إلا أن التوترات بين اللاعب وناديه الباسكي جعلته يفكر حتى الدقيقة الأخيرة من الميركاتو في عمل تحول بشأن الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلا أن كل شيء الآن على ما يرام، يونيو 2025 سيكون موعدًا تتفق فيه كل الأطراف تقريبًا على ضرورة جعل الصفقة أمرًا واقعًا، في ضوء عدم رغبة نيكو ويليامز بالبقاء في بيلباو لأكثر من الموسم الجاري.