عكس التيّار.. قرار في مصلحة فالنسيا بعد إهانات فينيسيوس!

لم يكن أحد يتوقع ذلك..

خفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم عقوبة الإغلاق الجزئي لمدرج ماريو كيمبس بملعب ميستايا بسبب أحداث الأحد الماضي في مباراة فالنسيا وريال مدريد والإهانات التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، من خمس مباريات إلى ثلاث مباريات.

كما أشارت اللجنة في قرارها اليوم الجمعة، فقد قررت قبول استئناف نادي فالنسيا بشأن مدرج "ماريو كيمبيس" مع تقليص الغرامة من 45 ألف يورو إلى 27 ألفًا.

ومع ذلك ، سيحاول فالنسيا التظلم على العقوبة الحالية أيضًا، خصوصًا قبل مباراة إسبانيول التي قد يحسم فيها الخفافيش بقاءهم في الدوري الإسباني.

في سياق متصل،

في سياق متصل، فتحت محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا تحقيقًا في الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس، مباشرة إجراءات أولية حيال الأمر الذي بموجبه، وافق قاضي التحقيق على استدعاء المشجعين الثلاثة الذين اعتقلتهم الشرطة هذا الأسبوع على خلفية هذه الحوادث كما تم التحقيق معهم.