عكس التوقعات .. مفاجأة في مستقبل حمدان الشمراني مع الاتحاد

رجحت العديد من المصادر رحيل حمدان الشمراني عن الاتحاد هذا الصيف بعد خلافه مع المدرب نونو سانتو الموسم الماضي وإبعاده عن اللعب، لكن الإعلامي منار شاهين أكد عكس ذلك.
الظهير الأيسر السعودي دخل في خلاف مع المدرب البرتغالي بعد مواجهة الطائي في فبراير الماضي مما أخرجه من قائمة المباريات لفترة طويلة وبعد عودته لها لم يلعب سوى 18 دقيقة في دوري روشن.
وأثيرت عدة تقارير خلال الساعات الأخيرة حول رحيل الشمراني بنهاية يونيو الجاري نظرًا لانتهاء عقده وعدم تجديده من إدارة العميد، لكن شاهين كشف عن معلومة خالفت كل تلك الآراء.
الإعلامي المقرب من الإدارة الاتحادية أكد أن بطل الدوري السعودي كان قد جدد عقد الشمراني في وقت سابق لمدة عامين، وهو ما يمنع رحيله مجانًا عن الفريق هذا الصيف.
وأضاف أن اللاعب تلقى بالفعل دعوة للانضمام إلى معسكر الطائف الإعدادي للموسم الجديد مما يؤكد استمراره مع الفريق في مفاجأة كبرى نظرًا لخلافه السابق مع سانتو.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصارم والخبير وصانع الفرق .. حلول للغز المدرب في كبار السعودية
- "جيم" صلاح وعادة رونالدو .. ماذا يفعل النجوم في عطلة الصيف؟!
- جوارديولا وفينجر وساكي ومدربين صنعوا تاريخ فرق
- رونالدو الجديد.. لماذا يصارع برشلونة لضم الشاب البرازيلي فيتور روكي؟
- نهائي دوري الأبطال مرتان! 5 حقائق تُدافع عن أليجري أمام جماهير الهلال