عقوبة كبرى في انتظار مبابي بسبب طرده أمام رين

كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قد يوقف من 8 لـ 12 مباراة بسبب اعتدائه على لاعب رين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية فرنسية أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي قد يتعرض لعقوبة كبرى بعد طرده أمام رين.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر نهائي كأس فرنسا أمام رين مساء السبت الماضي بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما الوقت الأصلي والإضافي.

وقبل دقائق من انتهاء شوط المباراة الثاني، ارتكب كيليان مبابي خطأ وقام بالاعتداء بالضرب على لاعب نادي رين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

ولم يتردد حكم اللقاء في إشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مبابي، ليخرج مطرودًا بدون تلقي إنذارين.

وعقب اللقاء، فتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحقيقًا حول التدخل العنيف الذي قام به مبابي في مواجهة نهائي الكأس.

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ومن المتوقع أن تتخذ عقوبة في حقه في حال ثبت تعمده الإيذاء، والعقوبة هنا قد تصل إلى الإيقاف إلى 8 مباريات.