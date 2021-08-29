ما هي عقوبة شيكابالا؟ وما أسباب الأزمة بينه وبين أحمد مجاهد؟

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة قاسية ضد شيكابالا في أعقاب المشادة التي حدثت بينه وبين أحمد مجاهد في مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري

بعد انتظار استمر لسنوات، فاز الزمالك بالدوري المصري الممتاز في موسمه الأخير 2020-21، والذي يعتبر الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية باستمراره لحوالي عام.

كان الصراع قوي بين الزمالك والأهلي، واستطاع الفارس الأبيض حسم اللقب في الأسابيع الأخيرة بعد تعثر الأهلي في مباراته ضد الإسماعيلي.

فرحة الزمالك بلقب الدوري المصري الثالث عشر في تاريخه وجدت ما يعكر صفوها، ففي المباراة الأخيرة للفارس الأبيض في الدوري التي أقيم حفل التتويج بعدها، حدثت مشادة كبيرة بين رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم وقائد الأبيض شيكابالا.

بعد تتويج الزمالك وهذه المشادة بأيام، صدرت مجموعة عقوبات ضد الفارس الأبيض، وكان من ضمنها عقوبة للأباتشي، فما هي عقوبة شيكابالا وما أسبابها؟

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ما هي عقوبة شيكابالا؟

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا يوم الأحد 29 أغسطس 2021 يتحدث فيه عن "عقوبات أحداث الجولة الأخيرة" كما عنون في البيان، وتضمن عقوبة شيكابالا.

طالت العقوبات لاعب آخر في نادي الزمالك ولم يتوقف الأمر عند قائد الفريق وهو حازم إمام.

عقوبة شيكابالا التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم هي الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، أما عقوبة حازم إمام فكانت إيقاف 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

ما هو سبب عقوبة شيكابالا؟

تحدث بيان الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباب عقوبة شيكابالا وحازم إمام، وذلك في البيان الذي أصدره يوم الأحد.

بالنسبة للثاني فكان السبب هو السلوك غير الرياضي، وبالنسبة للأول فكان هناك أكثر من سبب سردها البيان، وهي تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مرسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة.

ما هو رد فعل الزمالك من عقوبة شيكابالا؟

مجلس إدارة الزمالك أصدر بيانًا استبق به عقوبة شيكابالا، دافع خلاله عن لاعبه وأوضح أن حفل تسليم الفريق لدرع الدوري كان سيئًا ويفتقد للتنظيم.

بيان جديد من إدارة نادي الزمالك بشأن ملابسات تسليم درع الدوري، والإعلان عن إقامة احتفالية جماهيرية 📝⚪🔴#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/Gv9KmHkGxv — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 29, 2021

وطالب البيان بإجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن ما حدث وحذر من الكيل بمكيالين وطالب باتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.

وأعلن النادي كذلك رفضه انفراد أي طرف كان جزءًا من الأزمه باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد وأن النادي سيواجه أي شيء من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

لم يكن هذا البيان الوحيد، فبعد الإعلان عن عقوبة شيكابالا أصدر الزمالك بيانًا آخر مقتضبًا، رفض فيه "القرارات الباطلة" على حد تعبيره، وأعلن أن النادي يحتفظ بحقه في الرد، وانه لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتخذ إجراءات لمواجهة القرارات.

ماذا فعل شيكابالا؟

ظهر شيكابالا في مقاطع فيديو عقب نهاية مباراة الزمالك والإنتاج الحربي يحتفل مع الجماهير ويقودهم لترديد واحد من الهتافات الشهيرة التي تتضمن شتم وسباب للنادي الأهلي وجماهيره في واقعة ليست الأولى في مسيرته الكروية.

ولم يتوقف قائد الزمالك عند ذلك، بل ظهر في مقطع فيديو آخر خلال تتويج ناديه بدرع الدوري المصري عقب مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة يُحاول الاعتداء بالقول والفعل على أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري.

ما هو سبب المشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد؟

سبب المشادة التي حدثت بين شيكابالا وأحمد مجاهد كان رفض الأخير نزول أسر اللاعبين والمستبعدين من قائمة الزمالك في المباراة الأخيرة لأرض الملعب إلا بعد تسليم درع الدوري، وهو ما رفضه قائد الفارس الأبيض.

كانت بداية الأزمة قبل نهاية المباراة بحوالي ربع ساعة، حيث تواجد عدد من اللاعبين المستبعدين بجوار أحد البوابات انتظارًا لانتهاء المباراة والنزول إلى أرضية الملعب.

تحرك مجاهد وتحدث لأحد مسؤولي لجنة المسابقات، وطلب منه عدم السماح لأحد بالنزول لأرض الملعب حتى لا تحدث فوضى.

بعد انتهاء المباراة، توجه شيكابالا للمدرجات لإنزال المستبعدين، فوجد في استقباله أحمد مجاهد الذي رفض نزول أحد إلا بعد انتهاء مراسم التتويج.

كان رد قائد الزمالك أنه لن يتسلم درع الدوري إلا بعد السماح لزملائه بالنزول، فرفض مجاهد التراجع، فتدخل حسين لبيب وتسلم الدرع من رئيس اللجنة الثلاثية كحل سريع للأزمة.

هل يمكن تخفيف عقوبة شيكابالا؟

تحدث أحمد مجاهد بنفسه عن عقوبة شيكابالا وجميع العقوبات التي صدرت ضد الزمالك، وذلك في أحد البرامج المصرية.

وقال مجاهد أن من حق نادي الزمالك الاستئناف على العقوبة عبر الدرجات المختلفة التي تنتهي بالمحكمة الرياضية الدولية، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور البيان.

الإعلامي عمر ربيع ياسين تحدث على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الواقعة، وأكد أن أحمد مجاهد يمكن أن يقوم بتخفيف العقوبة لكن بشرط اعتذار شيكابالا.

احمد مجاهد يشترط اعتذار رسمي من شيكابالا لتخفيف العقوبة الي ٣ او ٤ شهور — Omar Rabie Yassin - عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) August 29, 2021

وكتب ياسين: "أحمد مجاهد يشترط اعتذار رسمي من شيكابالا لتخفيف العقوبة إلى 3 أو 4 شهور".