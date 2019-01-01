عقوبات قاسية بحق بعض لاعبي العراق لأسباب انضباطية

الاتحاد العراقي لكرة القدم أصدر قراراته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم وتحديدًا لجنة تقصي الحقائق التي شكلها لبحث أسباب خروج المنتخب من كأس آسيا 2019 عقوبات قاسية على عدد من اللاعبين لأسباب انضباطية.

وقررت اللجنة معاقبة علي فايز ووليد سالم بالإبعاد عن المنتخب لعام واحد لعدم التزامهم خلال البطولة، فيما تم إيقاف علي عدنان لاعب أتالانتا عن اللعب مع أسود الرافدين لمدة 6 أشهر لتواجد وكيل أعماله في مقر إقامة المنتخب.

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كما تم إيقاف علي حصني عن تمثيل المنتخب العراقي لمدة 4 أشهر لمغادرته مقر البعثة دون إذن، وتم توجيه إنذار نهائي للثنائي محمد حميد وصفاء هادي لإجرائهم لقاءات صحفية خلال البطولة.

وبدأ المنتخب العراقي بطولة آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات خلال يناير الماضي جيدًا جدًا، إذ جمع 7 نقاط في دور المجموعات، لكنه خسر مباراة دور الـ16 أمام منتخب قطر الذي تُوج فيما بعد باللقب.