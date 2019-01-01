عقوبات جديدة على رئيس الزمالك من الاتحاد المصري

القرار جاء بعد شكوى النادي الأهلي ضد رئيس الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة الانضباط والقيم، في الاتحاد المصري لكرة القدم منع رئيس نادي الزمالك من حضور أي مباراة ينظمها الاتحاد لمدة 3 شهور.

كما قررت اللجنة، تغريم رئيس القلعة البيضاء، غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد الشكوى المقدمة ضده من مجلس إدارة الأهلي.

💢أنا لاعب طويل جداً وأردت مساعدة الفريق في الدقيقة الأخيرة ، لقد كنت قريبًا من التسجيل.🗨️



كورتوا 🗣️ pic.twitter.com/pMrFTm6UIi — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

وكان مجلس إدارة الأهلي، قدم شكوى في رئيس الزمالك بوقت سابق، إلى كلاً من مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الرياضة واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للإعلام.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بياناً رسمياً، فيه عقوبات رئيس الزمالك بعد تقديم محامي الأهلي، والذي قدم دليل إدانة رئيس الزمالك.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد قرر توقيع عقوبة على رئيس الزمالك، بمنعه من حضور أي مباريات خاضعة للاتحاد الأفريقي.