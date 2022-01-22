عقم تهديفي مستمر وكرات عديدة مفقودة .. أرقام رونالدو ضد وست هام!

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد نظيره وست هام في مباراة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

مشاركة رونالدو جاءت بعد جدل كبير عقب تغييره في مواجهة برينتفورد الأخيرة، حيث تلقى المدير الفني للشياطين الحمر رالف رانجنيك الكثير من الانتقادات.

ودافع رانجنيك عن نفسه لاحقًا، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب أكبر من الفريق، وأن رونالدو كان في حاجة لذلك التبديل عقب العودة من غياب طال لحوالي 16 يومًا.

واستمر رونالدو في حالة الجفاف التهديفي التي يعاني منها منذ بداية العام الجديد 2022، حيث لم يسجل للمباراة الثالثة على التوالي.

وكانت المواجهة الأخيرة التي سجل فيها رونالدو ضد بيرنلي في نهاية العام الماضي 2021 حيث سجل وصنع في فوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدف.

فيما يلي نستعرض سويًا أبرز وأهم أرقام رونالدو في مواجهة وست هام:

لعب رونالدو 90 دقيقة لمس الكرة خلالهم 48 مرة، وأخرج 39 تمريرة منهم 32 بشكل صحيح بنسبة دقة 82% وكان منهم كرة طولية واحدة وتمريرتين خطيرتين.

حاول رونالدو التسديد على المرمى مرتين خلال الـ 90 دقيقة وفي كلتا المحاولتين نجح دفاع وست هام في التصدي للكرة قبل الوصول لحارس مرماهم، بالإضافة لمرة إضافية أبعدها الحارس بنفسه.

على مستوى الثنائيات فاز رونالدو بثنائية أرضية واحدة من أصل أربعة وإلتحام هوائي واحد من أصل اثنان بنسبة نجاح 50%.









خسر كريستيانو الكرة ثماني مرات وتعرض للخطأ مرة وارتكب خطأين آخرين، كما وقع في التسلل ثلاث مرات طوال أحداث المواجهة.

وبشكل دفاعي كانت مساهمة رونالدو متوسطة حيث شتت ثلاث كرات من مناطق الخطورة الخاصة بالشياطين الحمر، ولم يسهم في أي شيء آخر.







