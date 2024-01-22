"عقليته مثل كريستيانو رونالدو ويرغب في الانضمام لهذا الفريق!" .. نجم مانشستر يونايتد السابق يتحدث عن كريم بنزيما

جدل كبير في مستقبل كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

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لا صوت يعلو داخل نادي الاتحاد السعودي حاليًا؛ إلا على مستقبل النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أن العديد من التقارير العالمية، تؤكد على رغبته في الرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة، أن التوتر لا يزال يسود العلاقة بين المهاجم الفرنسي وإدارة العميد الاتحادي، على الرغم من الاجتماعات الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة، مساء يوم الإثنين، إلى أن مستقبل كريم بنزيما، لا يزال خارج أسوار نادي الاتحاد، أكثر من داخله؛ إلا أنه يجب على اللاعب، تخفيض راتبه السنوي، إذا أراد الانضمام إلى أحد الفرق الأوروبية.

ومن ناحيته.. كشف النجم البلغاري ديميتار برباتوف، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، عن أن بنزيما، يرى أن الشياطين الحمر، الذي يرغب في التعاقد معه، ليس خيارًا جيدًا بالنسبة له.

وأوضح برباتوف، أن بنزيما يرغب في الانضمام إلى نادي آرسنال الإنجليزي؛ قائلًا: "أعتقد أنه الأنسب بالنسبة له؛ حيث ستكون فرصته للمشاركة أساسيًا، كبيرة للغاية، في ظل إمكانية لعب المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس كـ(جناح)، بالإضافة إلى تواجد الفريق، في دوري أبطال أوروبا".

وأشار النجم البلغاري التاريخي، إلى أن بنزيما مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يريد اللعب على أعلى مستوى دائمًا، والتتويج بالألقاب والبطولات.

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