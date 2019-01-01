متى ينتهي عقد يورجن كلوب مع ليفربول؟ وما هي خططه المستقبلية؟

يأمل ليفربول بأن يقنع مدربه يورجن كلوب بتجديد عقده مع النادي، ولكن الألماني لازال لم يقرر مصيره بعد وأثار العديد من الشكوك حول مصيره مع الريدز

أبانوب صفوت

نجح يورجن كلوب أخيراً في قيادة ليفربول إلى أولى بطولاته الكبرى منذ 2012، بعد أن فاز الريدز بدوري أبطال أوروبا هذا العام عقب التغلب في المباراة النهائية على توتنهام هوتسبيرز بهدفين نظيفين، وعلى الرغم أن ذلك التتويج من المفترض أن يكون بداية حقبة جديدة للعملاق الإنجليزي ولكن المؤشرات تؤكد العكس.

أكد يورجن كلوب إنه بحاجة إلى الحصول على فترة استراحة عقب نهاية عقده الحالي مع ليفربول، مما يجعل ختام مسيرته مع الفريق قريبة أكثر مما هو متوقع، ولكن ما يثير الجدل أكثر أن الألماني يرغب بأن يكون أحمر الميرسيسايد هو أخر فريق يقوم بتدريبه في مشواره، فهل يعتزل قريباً؟ أم يعدل عن قراره؟.

متى سينتهي العقد الحالي ليورجن كلوب مع ليفربول؟ وما هي خططه في فترة الراحة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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متى سينتهي العقد الحالي ليورجن كلوب مع ليفربول؟

من المقرر أن ينتهي العقد الحالي ليورجن كلوب مع ليفربول في صيف 2022 أي بعد سبع سنوات كاملة من توقيعه على عقده الأول مع الريدز في عام 2015، وتم وضع شروط جديدة من أجل تجديد عقده بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن لم يتوصل كلا الطرفين إلى إتفاق حتى الآن.

ظل يورجن كلوب خجولاً بشأن نواياه بالبقاء في ملعب أنفيلد حتى عام ولم يستبعد إمكانية تجديد العقد ولكنه أبدى عدم اهتمامه بتمديده، وفي الماضي كان قد سبق وإن تحدث عن ميله لقضاء سبع سنوات، حيث مكث نفس المدة مع كلا من ماينتس وبروسيا دورتموند، وربما يقضي نفس الفترة مع ليفربول أيضاً.

لذلك مع بقاء ثلاث سنوات ونصف على نهاية عقده، من الآمن القول بأن نصف فترة كلوب مع ليفربول قد انتهت بالفعل، حيث صرح كلوب بمناسبة بقاء فينجر 21 عاماً مع آرسنال وقال: البقاء هنا 20 سنة؟ أنا لا أعرف وأضاف: بعد البقاء سبع سنوات مع إحدى الأندية شعرت بأنني يجب عليّ أن أخوض تجربة جديدة.

وتابع كلوب: لا أشعر بأنني على مقربة من تلك اللحظة وكل شئ على ما يرام، من الصعب أن تحقق مثل هذا الرقم القياسي مع فريق مثل ليفربول، وفي صيف 2019 أكد يورجن كلوب إنه لم يكن في عجلة من أمره للدخول في مفاوضات تجديد عقده وأصر على إنه من المبكر للغاية عقد محادثات جديدة مع بقاء ثلاث سنوات على نهاية عقده.

وأكمل كلوب تصريحاته قائلاً: لا أريد أن أكون في موقف يشعر فيه الناس بالضيق مني لأنني هنا، هذه هي الحقيقة، لديك هذا الوضع دائماً في كرة القدم، ولكن يجب أن تكون في موقف مرضي لكلا الطرفين، واختتم: في الوضع الحالي أنا مستمر بنسبة 100% وسنري كم سيبقى ذلك، مهما كانت المفاوضات، رأيت بعض العناوين منها من يقول بأن مهمتي ستنتهي في ثلاث سنوات.

وتابع: هناك من يقول بأنني سأجدد عقدي أنا وكل طاقمي، لدي ثلاث سنوات في عقدي وكل الأمور تسير بشكل جيد، عمري جيد لما يجب عليّ فعله، من الغريب أن نتحدث عن ذلك قبل نهاية عقدي بثلاث سنوات.

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هل سيحصل يورجن كلوب على فترة راحة بعد ترك ليفربول؟

لم يستبعد يورجن كلوب إمكانية تجديد عقده مع ليفربول لما بعد 2022 ولكن قراره سيعتمد على أمور أخرى مثل طاقته، صحته العقلية وعائلته، وفي حديثه لصحيفة كيكر في وقت مبكر من هذا الصيف أكد أنه يخطط للحصول على فترة راحة بمجرد نهاية عقده لأنه يريد أن يجدد نشاطه مرة أخرى.

صرح كلوب وقال: سأشارك في إجازة بعد نهاية عقدي مع ليفربول، عندما أشعر بأنني لا يمكنني أن أقدم كل ما لدي سأستقيل، من يستطيع أن يجزم بأنني بعد ثلاث سنوات سأتمكن من تقديم كل ما لدي أم لا؟ عندما يحدث ذلك سأحصل على راحة لمدة عام.

مع ذلك، إلا أن يورجن كلوب صرح بأنه واثق من أنه سيجدد طاقته إذا انقطع عن كرة القدم لمدة عام كامل، حيث قال: إذا قررت من نفسي أنني لا استطيع تقديم المزيد، سأستريح، لدي طاقة مطلقة ولكن هناك مشكلة واحدة هي أنني لا يمكنني أن أبذل القليل، أما كل شئ أو لا شئ، ولكن هناك احتمالات عالية بأن تزيد طاقتي مرة أخرى "بعد الراحة".

هل يعود يورجن كلوب إلى ليفربول مرة آخرى؟

من غير المستبعد أن يعود يورجن كلوب مرة أخرى للتدريب بعد الحصول على فترة الراحة، ولكن ليس من الواضح إذا ما كان سيعود إلى ليفربول مرة آخرى بعد هذا العام، ومن الذي سيتولى مسئولية تدريب الريدز في تلك الفترة لحين عودته؟.

وفقاً لمصادر ESPN فأن يورجن كلوب صرح مسبقاً بأنه يريد أن يختتم مسيرته مع ليفربول، لكن من الواضح أن خطط المدرب الألماني قد تتغير في المستقبل.