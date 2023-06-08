هل عقد الاتحاد مع كريم بنزيما "باطل"؟ .. مفاجآت قانونية في صفقة الموسم

مفاجآت قانونية في عقد كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

"هل عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد (باطل)؟"، سؤال تردد بقوة في الساعات القليلة الماضية؛ بعد الإعلان عن الصفقة الأضخم في تاريخ قلعة العميد.

الاتحاد أعلن التعاقد مع بنزيما "35 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ ولمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2026.

ما قيل هو إن العقد قد يكون "باطلًا"؛ بسبب أنه تم بين المهاجم الفرنسي ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي، على الرغم من قرار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، بحل مجلس إدارة العميد؛ بعد تحويل 75% من ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي، وإجراء انتخابات جديدة.

لكن.. القانونيان محمد الدويش وخالد الشعلان، أكدا على قانونية عقد كريم بنزيما مع نادي الاتحاد بنسبة 100%؛ حيث لا يوجد أي خطأ بتواجد الحائلي، في مراسم التوقيع مع اللاعب.

وكشف الدويش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن قرار حل مجالس إدارات أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، لم يعتمد بعد من الوزير، مشددًا على أن أنمار الحائلي، لا يزال رئيسًا للعميد، بحكم اللوائح والقوانين.

ومن ناحيته.. كتب الشعلان عبر حسابه بـ"تويتر": "حتى (لو) كان مجلس إدارة الاتحاد منحلًا.. فالرئيس التنفيذي عبدالوهاب عابد، يكون قائمًا بأمور النادي".

وأوضح الشعلان، أن توقيع العقود؛ من صلاحيات الرئيس التنفيذي، وفقًا للمادة "1/42/ل" من النظام الأساسي للأندية الرياضية، وهو ما حدث في صفقة بنزيما، التي وقع عليها عابد.