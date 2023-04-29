عقدة الهلال ليس في أوراوا ريد .. بل رامون دياز والدليل لوشيسكو!

المشكلة هنا في رامون دياز فهل ينجح في تعديل الصورة في الإياب؟

shahid

نتيجة غير مطمئنة بالمرة، خرج بها الهلال في عقر داره بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حينما أجبره أوراوا ريد دياموندز على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتكرر سيناريو ذهاب نهائي 2017!

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ولكن يبدو أن عقدة الهلال ليست في أوراوا ريد حينما يلعب أمامه في نهائي دوري أبطال آسيا، بل هي في المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للزعيم في النهائيات القارية.

لوشيسكو يُثبت عقدة دياز!

قاد رامون دياز الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريدز، وكانت مباراة الذهاب أيضًا على نفس الملعب "استاد الملك فهد الدولي"، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

ثم خسر الهلال مباراة الإياب في اليابان بهدف دون رد، ليخسر الزعيم رفقة دياز اللقب الذي كان الجميع ينتظره منذ أعوام طويلة.

والغريب في الأمر، أن الهلال حقق اللقب مع مدرب آخر أمام أوراوا ريد، وهو الروماني "طيب الذكر" رازفان لوشيسكو، حينما انتصر ذهابًا وإيابًا، في نتيجة كانت رائعة.

وهذا إن دل على شيء، فهو أن العقدة هنا هو دياز وليس أوراوا ريد، ولكن أمامه فرصة حقيقية لنسف هذه الفكرة، بتحقيق المفاجأة في الإياب هذا الموسم والفوز على أوراوا أمام جماهيره.

عقدة النهائيات تلازم رامون دياز

الحقيقة المرة اليوم، هو أن أرقام رامون دياز في المباريات النهائية التي خاضها مع جميع الفرق التي أشرف على تدريبها لا تُبشر بالخير أبدًا، بل هناك عقدة يعاني منها.

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رامون دياز قبل مباراة أوراوا اليوم، لعب 13 مباراة نهائية، فاز في خسر 10 مباريات، وتعادل في واحدة "مع الهلال" وانتصر في مباراتين فقط!

Shahid